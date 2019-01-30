تشييع جثمان الشهيد النباهين في البريج

رام الله - وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا بعد ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد سمير النباهين، الذي ارتقى أمس، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى شهداء الأقصى حيث يرقد الجثمان باتجاه منزل ذويه في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل أن يصلى عليه في مسجد أبو عبيدة ويُوارى الثرى في مقبرة الشهداء، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال في حق أبناء شعبنا.