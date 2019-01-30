تشييع جثمان الشهيد رياض شماسنة

وطن: شيعت جماهير غفيرة في بلدة قطنة شمال غرب القدس، جثمان الشهيد رياض شماسنة، الذي استشهد مطلع الأسبوع الجاري في القدس المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من المسجد الكبير وسط البلدة باتجاه مقبرتها، حامين رايات حركة فتح والعلم الفلسطيني، وهتفوا منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت مساء أمس جثمان الشهيد شماسنة قرب معبر "عوفر" غرب مدينة رام الله، حيث جرى نقله إلى معهد الطب العدلي في بلدة أبو ديس، قبل أن يشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم.

وارتقى الشهيد شماسنة برصاص قوات الاحتلال، مطلع الأسبوع الجاري في القدس المحتلة، بعد أن طاردت المركبة التي كان يستقلها.