آلية السفر عبر معبر رفح غدا

غزة- وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الأربعاء، كشفا جديدا وآلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس.

وقالت الداخلية إن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للحافلة التاسعة من كشف (1/2)، وحافلة الجوازات المصرية + الحافلة الأولى (حتى الرقم 60) من الكشف الجديد

ودعت إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وأكدت ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.