الاحتلال يحتجز وزير الزراعة سفيان سلطان شرق رام الله

رام الله - وطن: احتجز جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، وزير الزراعة سفيان سلطان عند حاجز عسكري قرب قرية سلواد شرق مدينة رام الله، وذلك خلال توجهه الى مدينة الخليل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، بأن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها اعتراض الوزير حيث تعرض للاحتجاز عدة مرات خلال الفترة الماضية.

وأضافت الوزارة بأن جنود الاحتلال أشهروا السلاح بوجه الوزير سلطان، وهددوه بإطلاق النار على مركبته في المرة القادمة.

وأكدت وزارة الزراعة، بأن الاحتلال تعمد الاساءة للوزير سلطان رغم تعريفه بنفسه كوزير، حيث قام باحتجاز بطاقته الشخصية.

وحذرت الوزارة، من تواصل اعتداءات الاحتلال واستهدافه المتكرر للوزير سلطان، والتي تأتي ضمن سلسلة متواصلة بشكل يومي من الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة.