نتنياهو: كل معداتنا الحربية جاهزة على أكمل وجه

وطن: قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، إن جيشه مستعد لـ"هجوم كاسح على الأعداء"، وكذلك الدفاع عن "أرضه".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها نتنياهو، اليوم، لمستودعات الطوارئ لفرقة الاحتياط "رأس الحربة" في جيش الاحتلال.

وأضاف نتنياهو : "مستوى الاستعداد هنا جيد وكل المعدات الحربية جاهزة على أكمل وجه، القوات ستصل إلى ميدان المعركة بقوة كبيرة"، وفق ما نقله موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية" عن موقع "ريشت كان" العبري.

وتأتي تصريحات نتنياهو، بعد إطلاق مفوض شكاوى الجنود الإسرائيليين تحذيراته، بعدم جاهزية جيش الاحتلال لأي حرب، وأن مخازن الطوارئ التابعة له تعاني من مشاكل لوجستية كبيرة.