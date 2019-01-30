الاحتلال يفرج عن الأسير مصطفى الأسطل من خانيونس

وطن: افرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عن أسير من قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمالًا، بعدما أنهى مدّة اعتقاله في الأسر.

وأفاد شهود عيان بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير مصطفى أحمد عبد الحميد الأسطل من سكان مدينة خانيونس جنوب القطاع بعد اعتقال دام 17عامًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسطل في 21 يناير عام 2002، ووجّهت له تهمًا من بينها التخطيط لعملية استشهادية، والانتماء إلى حركة "حماس" وجناحها العسكري كتائب القسام.