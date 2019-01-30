الاحتلال يخطر بهدم مدرسة خلة الضبع في مسافر يطا

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بهدم مدرسة خلة الضبع في مسافر مدينة يطا، جنوب الخليل.

وأفاد مدير تربية وتعليم يطا ياسر صالح بأن قوات الاحتلال علقت إخطار الهدم على أبواب المدرسة، مبينا أن الاحتلال كان قد هدم المدرسة واستولى على محتوياتها في شهر تموز من العام الماضي، فعملت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الأهالي على إعادة بنائها، وها هي اليوم تتلقى إخطارا بالهدم للمرة الثانية.

وناشد صالح كافة المؤسسات والهيئات الدولية بضرورة التدخل والوقوف ضد هذا القرار المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية، والذي يهدف الاحتلال من خلاله إلى تهجير سكان تلك المناطق.

وأكد أن "مدرسة خلة الضبع ستبقى وسيبقى طلبتها يتلقون التعليم حتى لو اضطررنا أن نتخذ من الكهوف والعراء صفوفا".

وفا