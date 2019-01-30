رزان بنورة تطلق مجموعتها الشعرية "شخير" في متحف محمود درويش

وطن: أطلقت الشاعرة رزان بنورة، مساء اليوم الأربعاء، بالتعاون بين متحف محمود درويش ومؤسسة عبد المحسن القطان، مجموعتها الشعرية "شخير"، في متحف درويش بمدينة رام الله.

وقدم المجموعة والشاعرة، الشاعر وسيم الكردي.

وقرأت بنورة عددا من نصوص المجموعة قبل أن تقوم بتوقيع نسخ منها للحضور.

وصدرت المجموعة عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن، وصمم غلافها زهير أبو شايب، وكانت لوحة غلافها لستار نعمة من العراق.

ووقعت المجموعة في 144 صفحة من القطع المتوسط، واحتوت على 67 نصا. وقد فازت بالجائزة الثانية في مسابقة الكاتب الشاب في العام 2017، ومما جاء في بيان لجنة التحكيم "تشفّ هذه المجموعة عن قدرة هائلة على اكتشاف الشعر في كل شيء، حتى ما قد يبدو عصياً على ذلك، شعرية عالية تفكك كل شيء وتعيد تركيبه في قصائد رائعة تجمع بكفاءة بين التأمل الهادئ والتمرد، لغة سليمة وشفافة ومتقشفة، وحساسية تستدرج القارئ غير العادي إلى مآلات مفاجئة".

ولدت بنورة في بيت لحم، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة فلسطين الأهلية عام 2015، نشرت العديد من القصائد والقصص في صحف ومجلات عربية ومحلية، وهذه المجموعة هي أولى إصداراتها.