مديرية عمل بيت لحم تنفذ جولات على مجموعة من المؤسسات للترويج لحملة "شو بدو سوق العمل"

بيت لحم- وطن: نفذت مديرية عمل محافظة بيت لحم في الايام الاخيرة سلسلة من الانشطة والفعاليات الرامية للترويج لبرامج التشغيل والتدريب المهني وموائمتها مع احتياجات السوق المحلي.

وشملت فعاليات مديرية عمل محافظة بيت لحم زيارات لعدد من مؤسسات القطاع الاهلي والخاص بهدف تعزيز علاقات التواصل معها بما يخدم فكرة الترويج لتشغيل خريجي برامج التدريب المهني في محافظة بيت لحم والتي تطورت في السنوات الاخيرة من خلال سعي المديرية عبر برامج وزارة العمل ومن خلال التعاون مع العديد من المؤسسات الشريكة لتعزيز برامج التدريب المهني لما لها من انعكاسات ايجابية على المجتمع من حيث تعزيز الاقتصاد وفتح المجال امام الخريجين لاخذ فرصهم بالمجتمع.

وقال مدير عام مديرية محافظة بيت لحم رسلان ابو ريحان ان دائرة التشغيل في مديرية عمل بيت لحم نفذت في الايام الاخيرة جملة من الانشطة والزيارات الهادفة الى التنمية والتواصل مع هذه المؤسسات التي تشكل رافد لسوق العمل ببيت لحم.

واشار ابو ريحان الى ان الزيارات تركزت على المؤسسات الشبابية للترويج لحملة شو بدو سوق العمل موضحا ان هذه الحملة تاتي للموائمة بين مدخلات برامج التشغيل والتعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل المحلي.

واشار ابو ريحان الى ان حملة شو بدو سوق العمل اثبتت الى ان المهن الاكثر طلبا في سوق العمل للاناث هي التصمصم الجرافيكي وانتاج الطعام التصوير وتصفيف الشعر والفندقة والمحاسبة والزراعة والبيع بالتجزئة اما المهن المطولبة للذكور بحسب دراسة احتياج سوق العمل لبرامج الترديب المهني فكانت التدفئة المركزية والالكترونيات الصناعية الرسم الهندسي والطباعة والتصميم الجرافيكي.

بدورة اكد ايمن عودة مديرة دائرة التشغيل في يت لحم ان النشطة والزيارات تستهدف الشباب ونشر الوعي حول اهمية الخيار المهني والتبصير المهني وحاجة السوق الى التخصصات المهنية.

واضاف عودة الى ان مشروع شو بدو سوق العمل يمثل فرصة وشكلا من اشكال التعاون ما بين القطاع العام ممثلا في الادارة العامة للتشغيل بوزارة العمل الفلسطينية والقطاع الاهلي ممثلا بمنتدى شارك الشبابي بهدف التقليل من الفقر والبطالة من خلال تعزيز التدريب المهني حيث سعت الوزارة الى ايجاد برامج تدريب مهني متنوعة من خلال علاقاتها مع عدد من المانحين الى جانب التعاون مع المؤسسات المحلية.

وشدد عودة الى ان ابرز برامج الوزارة في هذا الاطار هي برامج مجالس التشغيل المحلي التي شكلت فرصة لفتح برامج تدريب مهني مميزة ومتنوعة مما فتح المجال امام الخريجين للالتحاق في هذه البرامج والتخرج الى سوق العمل فورا موضحا ان الوزارة تعمل على تعزيز هذه البرامج بعد نجاحها في خلق فرص عمل للشباب الذين التحقوا بهذه البرامج.