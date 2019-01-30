السعودية تعلن استرجاعها أكثر من 400 مليار ريال من محتجزي الكارلتون

رام الله - وطن للأانباء أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز تسلم تقرير لجنة قضايا الفساد العام، والمقدم من نجله ولي العهد محمد بن سلمان والمتضمن أنهاء أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصاً.

وأشار الديوان إلى انتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة.

كما كشف الديوان الملكي السعودي أنه تمت التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد، مشيرة إلى أن هناك 8 أشخاص رفضوا التسوية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

فيما رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية.

ولفت الديوان إلى أنه تمت استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد، نتج عنها استرجاع أموال للخزينة العامة للدولة متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.