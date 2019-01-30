الاحتلال يجبر عائلة أبو تايه المقدسية على هدم منزلها

القدس- وطن: هدمت عائلة المواطن المقدسي مجدي أبو تايه، مساء اليوم الأربعاء، منزلها في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس بحجة البناء دون ترخيص.

وذكر المواطن أبو تايه أن بلدية الاحتلال أبلغته بقرار الهدم اليوم الأربعاء وأمهلته حتى الأحد المقبل لتنفيذه، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذه وعليه دفع "تكاليف وأجرة الهدم للبلدية"، لافتاً إلى أن قرار الهدم النهائي صدر رغم فرض مخالفة بناء عليه قيمتها 55 ألف شيكل.

وكان المواطن أبو تايه شيّد منزله قبل أربع سنوات، ويعيش فيه مع أفراد عائلته وعددهم 6 بينهم 4 أطفال.