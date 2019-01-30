وفد مصري يصل غزة غداً الخميس

غزة- وطن:أفادت مصادر إعلامية محلية، أن وفداً من جهاز المخابرات العامة المصرية سيصل قطاع غزة يوم غدٍ الخميس في زيارة ستستغرق عدة ساعات، للقاء قادة حركة حماس لبحث آخر المستجدات وملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

الجدير ذكره، أن مصر تتولي مسؤولية رعاية المصالحة الفلسطينية، ورعاية تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي زيارة الوفد المصري قبل يوم من مسيرات العودة الأسبوعية على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة قبالة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948.