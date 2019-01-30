جيش الاحتلال: حزب الله يتسلح ويستعد للتوغل الى الجليل

وطن: أكد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، الجنرال أفيف كوخافي، أن "حزب الله" اللبناني يعمل على إعداد ظروف للتوغل داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال كوخافي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال المراسم السنوية لإحياء ذكرى العسكريين الإسرائيليين القتلى بحادث تحطم مروحيتين عام 1997، إن "حزب الله" يسعى إلى "التزود بأسلحة دقيقة ويقوم بتطوير الطرق من أجل التوغل الى داخل المستوطنات".

وأضاف كوخافي أن نشاطات "حزب الله" تهدف إلى المس بالمدنيين بواسطة صواريخ وقذائف صاروخية خرقا لاتفاقيات دولية وأعراف حرب وقيم إنسانية بشكل سافر.

وتعهد كوخافي بأن تواصل قوات الاحتلال التحرك ضد تموضع "حزب الله" وإيران على "الحدود الشمالية" وإحباط العمليات في الضفة الغربية والدفاع عن مستوطنين مستوطنات غلاف غزة من المقاومة في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في 26 يناير، أن "المقاومة" تخطط لدخول أراض الجليل المحتلة حال وقوع حرب جديدة معها.

وقال نصر الله: "جزء من خطتنا هو الدخول إلى الجليل ونحن قادرون على ذلك . نحن منذ سنوات نملك القدرة على تنفيذ العملية وأصبح الأمر أسهل بعد تجربتنا في سوريا".

وفي غضون ذلك، أكد نصر الله أن حزبه، يمتلك "صواريخ دقيقة وبعدد كاف للمواجهة في أي حرب مقبلة وضرب أي هدف يريده".

روسيا اليوم