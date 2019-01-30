حزب الشعب: تشكيل الحكومة يتطلب البحث في اطار معالجة الازمة الوطنية العامة

رام الله - وطن: اعلن المكتب السياسي لحزب الشعب انه بحث نتائج اجتماع الحزب مع حركة فتح حول تشكيل الحكومة الفصائلية.

واكد المكتب السياسي للحزب على الموقف الذي كان قد ابلغه وفد الحزب لحركة فتح خلال اجتماعهما والذي يتلخص في ان هناك أزمة وطنية عامة تعصف بالساحة الفلسطينية وان هناك حاجة لمعالجة هذه الأزمة من جوانبها المختلفة.

واكد المكتب السياسي ان موضوع الحكومة لا بد وان يأتي في السياق الأشمل لهذه المعالجة، بما يضمن حماية المشروع الوطني والديموقراطي المجتمعي وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة المخاطر.

واضاف الحزب انه تم الاتفاق على مواصلة الحوار المشترك بهذا الخصوص.

واكد المكتب السياسي على ان قرار الحزب بشأن المشاركة في الحكومة، سوف يصدر عن اللجنة المركزية للحزب في ضوء نتائج الحوارات والمشاورات، ومدى توفر الأولويات التي يرى حزب الشعب في مركزها تعزيز وحدة الوطن وانهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة و ضمان الحقوق الاجتماعية والديموقراطية كمدخل لإنجاز الحقوق الوطنية.