الاحتلال يمدد حظر أنشطة مؤسسات منظمة التحرير في القدس

رام الله - وطن: وقع مايسمى بوزير الأمن العام في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، صباح اليوم الخميس، على تمديد قرار حظر أي نشاط لمؤسسات منظمة التحرير في القدس.

ويحدد القرار الذي وقعه أردان أنشطة مؤسسات بيت الشرق، وكذلك غرفة التجارة، والمجلس الأعلى للسياحة، ومركز الدراسات الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني ومقر الدراسات الاجتماعية والإحصائية.

وأرجع اردان القرار الى أن تلك الجهات تتبع إلى السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن إسرائيل لن تتنازل عن سيادة القدس.