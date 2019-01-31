سرايا القدس: لن نسمح للاحتلال بالمساس بالخطوط الحمراء وتغيير قواعد الاشتباك مهما كلفنا من ثمن

وطن: أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها لن تسمح للاحتلال بالمساس بالخطوط الحمراء وتغيير قواعد الاشتباك مهما كلف ذلك من ثمن وأن كل محاولات الاستفراد بالحركة وقيادتها ستبوء بالفشل.

وقالت السرايا في بيان لها فجر اليوم الخميس "نقول للعدو وقادته مجدداً لا تخطئوا التقدير فلن تكون المقاومة وقادتها وقوداً لمعركتكم الانتخابية."

وقالت السرايا في بيان لها " رغم أن ادعاءات العدو الصهيوني لا أساس لها من الصحة إلا أننا نفخر بأن نكون مصدر قلق وإرباك دائم له".

وأضافت أن "سرايا القدس مُنتبهة جيداً لمكر وتضليل العدو الذي يصنع المبررات لشن عدوان يستهدف قادة سرايا القدس وهذا السيناريو لن يمر ولن تكون دماء مجاهدي وقادة سرايا القدس إلا وبالاً على الإحتلال ومستوطنيه."

وحذرت سرايا القدس الاحتلال بأنه في حال ارتكب أي حماقة بحق قيادة المقاومة وسرايا القدس فإن الرد سيكون قاسياً ونحن متأكدين من أنه قد خبرنا جيداً في الجولات السابقة.

وأكدت أن "التحريض الصهيوني بحق القائد (بهاء أبو العطا) لن يُثنيه عن إكمال مشواره الجهادي بل سيزيده قوة وصلابة وعزيمة وإصرار في طريق المقاومة والجهاد."

ويأتي البيان بعد اتهامات اسرائيلية لابو العطا بالوقوف خلف قنص الضابط في جيش الاحتلال قرب قطاع غزة .