صور وفيديو| بدء انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة

رام الله- وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية الاقتراع لـ 1495 ناخباً ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في انتخاب اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وقد فتحت صناديق الاقتراع امام الناخبين في مجمع رام الله الترويحي، حتى الساعة الخامسة مساء.

وبين الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري ان 24 مرشحا يتنافسون على عضوية مجلس إدارة الغرفة البالغة 13 مقعدا.

يشار الى أنه تم تنفيذ انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات ( الخليل، وطولكرم، وقلقيلية، وجنين، وأريحا والأغوار، وسلفيت، وبيت لحم، وطوباس، وغرفة شمال الخليل، وغرفة جنوب الخليل)، وتستمر الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد، وتنتهي بانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مدينة القدس العاصمة المحتلة في الثالث من شباط المقبل.