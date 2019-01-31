مصر تواصل فتح معبر رفح

وطن: أكدت مصادر محلية في قطاع غزة، الخميس، أن السلطات المصرية أفادت باستمرار فتح معبر رفح دون إغلاق خلال الفترة القادمة.

وذكرت مصادر في هيئة المعابر بقطاع غزة، أن إجمالي حركة السفر عبر معبر رفح البري أمس كانت: 330مسافرًا، من بينهم 208 من مسجلي كشوفات وزارة الداخلية بالقطاع، و122تنسيقات مصرية؛ بينما بلغ أعداد العائدين 143.

يشار إلى أن السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح الثلاثاء للمغادرين بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من توقف السفر، في أعقاب انسحاب موظفي حكومة التوافق منه بعد توليهم العمل فيه لنحو ستة أشهر.

(صفا)