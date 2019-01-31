التربية تطلق الدورة الثالثة لجائزة الإنجاز والتميز لدعم التعليم

رام الله-وطن: اطلق وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس إدارة صندوق الإنجاز والتميز صبري صيدم اليوم الخميس الدورة الثالثة لجائزة الإنجاز والتميز لدعم التعليم عبر كتب رسمية وجهها إلى مديريات التَّربية والمناطق التعليمية التابعة لوكالة الغوث، والمدارس والجامعات المستهدفة بالجوائز.

وأشارت "التربية" إلى أنَّ الجائزة تشمل كل الفئات العاملة في الوزارة ومديرياتها ومدارسها، ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصّة في المحافظات الشَّماليّة والجنوبيّة، وكذلك الجامعات الفلسطينية.

وأوضحت أنه من بين الشروط التي يجب أن تتوافر في المبادرة أن تكون منفَّذة على أرض الواقع، ويُرفق معها ملف إنجاز إلكتروني، وتقدّم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني www.awardedu.gov.ps

وتستهدف هذه الجائزة لدورة 2019 جميع العاملين في قطاع التعليم على مستوى الافراد والمدرسة والمديرية والجامعة بحيث تشمل جميع العاملين فيها، كمبادرات فردية أو جماعية.

يذكر أن هذه الجائزة تهدف إلى دعم الإبداع المدرسي، وتحفيز الفئات المستهدفة للمشاركة وإحداث حراك داخل المجتمع المدرسي، وخلق بيئة تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة تشجع التميز والابتكار