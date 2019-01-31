موسى حديد لوطن: مجلس البلدية قرر عودة سمعان زيادة عضوا فيه بعد أن اعتذر

رام الله- وطن: قرر مجلس بلدي رام الله، عودة سمعان زيادة، عضوا فيه، بعد أن قدم اعتذاره لبلدية رام الله ورئيسها وأعضاء المجلس البلدي عما بدر منه اتجاه البلدية برئيسها وعامليها.

وفي تصريح لوطن، قال رئيس البلدية موسى حديد إنه وبعد تقديم زيادة اعتذاره، قرر مجلس البلدية طي الصفحة، وبالتالي عودة زيادة عضوزا في المجلس.

وذكرت بلدية رام الله، في بيان لها وصل وطن، أنه وبحضور وزير الحكم المحلي حسين الاعرج ووكيل الوزارة محمد جبارين والمستشار القانوني اسلام أبو زياد ومدير عام التوجيه والرقابة رائد الشرباتي ومستشار الوزير وليد أبو الحلاوة وأعضاء مجلس بلدي رام الله، قدم سمعان زيادة اعتذاره لبلدية رام الله ورئيسها وأعضاء المجلس البلدي عما بدر منه اتجاه البلدية برئيسها وعامليها.

وثمن الأعرج الدور الكبير الذي تقوم به بلدية رام الله على وجه الخصوص خدمة لأبناء شعبنا ومؤسسات دولتنا، متمنيا ان تسود حالة من الانسجام والتوافق بين جميع أعضاء المجالس لاستكمال تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وبعد ذلك توجه زيادة بالاعتذار خلال الاجتماع.

وفي 11 كانون الثاني الجاري، اعلن مجلس بلدي رام الله انه قرر باجماع الحضور (عشرة أصوات) في جلسة طارئة، فصل عضو المجلس سمعان زيادة واعتباره فاقدا لعضويته في المجلس.

وعلل المجلس قراره بـ"سبب قيام زيادة بالتهجم على رئيس البلدية في مكتبه وشتم الذات الالهية على مرأى الموظفين والجمهور".

وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد لوطن ان المجلس البلدي عقد جلسة غير عادية لدراسة اشكالية حدثت في بلدية رام الله، بعد ان تهجم عضو من اعضاء المجلس على مكتبه وعليه شخصيا، اضافة الى شتم وسب البلدية ورئيسها والموظفين والذات الالهية، وبالتالي قرر المجلس ان يعقد هذه الجلسة بشكل سريع لكي ياخذ القرار المناسب (للمزيد اضغط هنا)

وفي 12 من الشهر ذاته، أكد حديد في لقاء خاص مع وطن ان لمجلس البلدية الحق في النظر في عضوية اي عضو في المجلس، وفقا للقانون ونصوصه، وان قرار المجلس البلدي الاخير باعتبار سمعان زيادة فاقدا للعضوية جاء وفقا للنصوص والمواد القانونية التي تم الاستناد عليها، وهناك بند واضح في نظام رؤساء واعضاء مجلس الهيئات المحلية الذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء بأنه يحظر على عضو المجلس القيام بأي تصرفات تخل بالآداب العامة او ان يقوم بالتصرفات غير اللائقة. (للمزيد اضغط هنا)