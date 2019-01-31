الصحة في غزة تتسلم شحنة من الوقود

غزة- وطن: تسلمت وزارة الصحة في غزة شحنة عاجلة من الوقود تبلغ 112 ألف لتر كمنحة طارئة مقدمة من مؤسسة المساعدات العاجلة في إندونيسيا، و بتنفيذ جمعية رواد للتنمية المجتمعية، من اجل تغطية عاجلة لاحتياج ثماني مستشفيات بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية فيها .

و عبر مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي عن شكره وتقديره الى اندونيسيا شعبا وحكومة ومؤسسات ممثلة بمؤسسة المساعدات العاجلة اندونيسيا على هذه الشحنة الإسعافية الطارئة والتي تأتي في وقت صعب من الحالة المعقدة التي فرضتها ازمة نقص الوقود في المرافق الصحية، والخطر الحقيقي الذي بات يهدد في كل لحظة الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها والتي ترتبط بانتظام التيار الكهربائي الذي تصل ساعات القطع الى اكثر من ثماني ساعات يوميا ما يزيد من احتياج مستشفيات الوزارة من الوقود شهريا لنحو 540 ألف لتر والتي انخفضت الى 300 ألف لتر جراء تحسن امدادات الوقود مؤخرا.

ودعا عباس كافة الجهات المعنية والخيرين في العالم الى المساهمة في فكفكة حلقات الازمات المركبة التي تعصف بالقطاع الصحي في غزة جراء استمرار الحصار الظالم على غزة والذي طال عصب المنظومة الصحية .

الى ذلك أكد وضاح بخيت رئيس جمعية رواد للتنمية المجتمعية ، ان هذه المساعدة الطارئة تأتي استجابة للنداء الذي اطلقته وزارة الصحة بعد دخول ازمة نقص الوقود مرحلة خطيرة قد يحرم معها مئات المرضى من تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة .

واشار بخيت الى أن الجمعية تواصلت مع مختلف الجهات تتويجا الى وصول هذه المنحة الطارئة والتي تفي باحتياج ثماني مستشفيات من الوقود لنحو أسبوعين، والمستشفيات المستفيدة من المنحة هي مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال ومستشفى بيت حانون ومستشفى شهداء الاقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى الحرازين للولادة ومستشفى الشهيد كمال عدوان .