الجامعة العربية تطالب بضرورة التصدي لوقف تنفيذ "القطار الهوائي" التهويدي بالقدس

رام الله- وطن: أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) مستغلة الانحياز الاميركي لها وصمت المجتمع الدولي، انتهاكاتها وإجراءاتها التهويدية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة لتغيير وجه المدينة والطابع العربي الفلسطيني وتزييف التاريخ والمعالم الدينية والحضارية.

وأوضحت الجامعة، أن آخر هذه الانتهاكات مصادقة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قطار هوائي في مدينة القدس المحتلة ليربط القدس الغربية بحائط البراق بهدف السيطرة الإسرائيلية على المدينة القديمة، وعلى أرض المدينة المقدسة وتحتها بالحفريات والانفاق.

وحذر السفير أبو علي في تصريح صحافي له اليوم الخميس، من هذه التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، مطالبا بضرورة التصدي لها، خصوصا وأن اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تضخ المليارات الان لتغيير معالم القدس العربية من خلال الحفريات والأنفاق وسرقة التاريخ والاثار وبناء المستوطنات، اضافة الى بناء الكنس والحدائق التلمودية لتغيير الواقع التاريخي في القدس.

وطالب الأمين العام المساعد، "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ المشروع الاستيطاني التهويدي، الذي يهدد تاريخ القدس وتراثها الحضاري الانساني، ويهدد أهم معالم القدس التاريخية الحضارية الاسلامية المسيحية من خلال امعان سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ارتكابها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته في غياب المحاسبة والمساءلة.