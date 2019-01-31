إغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة

رام الله- وطن: أغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، مساء اليوم الخميس، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة والتي بلغت نسبة التصويت فيها 55.6 % حيث اقترع (831) ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان لها، أن وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة حضرت عملية فتح صناديق الاقتراع للبدء في عملية فرز الاصوات، وأكدت نجاح العرس الديمقراطي، وثمنت جهود اللجنة المركزية وجميع الطواقم وجهاز الشرطة الفلسطينية على الجهود الكبيرة في تنظيم سير العملية الانتخابية. يشار الى أن 1495 ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذي يتنافس فيها 24 مرشحاً على 13 مقعداً.