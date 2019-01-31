سلطة المياه تعمل على إنشاء نظام مائي متكامل لضمان توزيع المياه بعدالة

وطن: أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم سعيها من أجل ضمان تحسين وصول خدمة المياه للمواطنين في مختلف التجمعات الفلسطينية، من خلال إنشاء نظام مائي متكامل لضمان توزيع المياه بعدالة، وأن العمل جار على تنفيذ مشاريع مائية ضخمة إلى جانب المشاريع التي تم إنجازها.

وأضاف غنيم، خلال جولة في لبلدات قبلان وياصيد في محافظة نابلس، وجبع في محافظة جنين، للاطلاع على احتياجاتها، اليوم الخميس، أن سلطة المياه تعمل على توفير المياه رغم المعيقات التي تواجهها، إلى جانب عملها على تطوير قطاع الصرف الصحي ضمن خطتها الاستراتيجية التي تتضمن بناء محطات المعالجة للتقليل من الضرر البيئي والاستفادة من كميات المياه المعالجة.

وفي بلدة قبلان تعمل سلطة المياه على تأهيل النظام المائي ضمن برنامج المياه والصرف الصحي الطارئ، في المرحلة الثانية والممول من بنك التنمية الألماني بقيمة تصل إلى 1.7 مليون يورو، وسينتفع منه 11 ألف مواطن.

وأوعز غنيم للمختصين بدراسة الاحتياجات اللازمة، ووضع الحلول لتحسين خدمة المياه ووصولها إلى كافة المواطنين.