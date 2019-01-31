مشعشع: مليون شخص في غزة بحاجة لمواد غذائية

وطن: قال المتحدث الرسمي باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع، إنَّنا نُريد بليون و200 مليون دولار لإدارة خدماتنا الطارئة والعادية، و750 مليون دولار منها للخدمات العادية والباقي للخدمات الطارئة.

وأضاف مشعشع، أن يوم الخميس هو إطلاق نداء الاستغاثة الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، لذلك نحن نحتاج إلى 138 مليون دولار لإدارة الخدمات الطارئة، وأنَّ الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تَستوجب الالتفات إلى احتياجاتنا.

ولفت مشعشع إلى أن: "للآسف الشديد، الأزمة المالية الخانقة التي عَانينا منها بالماضي بعد غياب التبرع الأمريكي فَرضت علينا أنْ يكون المطلب المالي والسقف المالي لهذا العام هو للخدمات الطارئة أقل من العام الماضي، ولكننا على ثقة بأننا سنستمر في تقديم الخدمات الطارئة للبدو ولمناطق في الضفة الغربية ولمليون إنسان في غزة بحاجة إلى مواد غذائية".

المصدر: قناة الغد الاخبارية