ما بين النفي والتأكيد.. هل قدم زيادة اعتذاره!

رام الله- وطن: "بعد تقديم زيادة اعتذاره، قرر مجلس البلدية طي الصفحة، وبالتالي عودته عضوا في المجلس"، هذا جزء من تصريح اليوم لوطن من رئيس بلدية رام الله موسى حديد، لا لبس فيه بتقديم سمعان زيادة الاعتذار.

وبيان مجلس البلدية أيضا يؤكد بأن قرار عودة سمعان زيادة، عضوا فيه، كان رهنا بتقديم اعتذاره لبلدية رام الله ورئيسها وأعضاء المجلس البلدي عما بدر منه اتجاه البلدية برئيسها وعامليها. (للمزيد اضغط هنا).

غير أن زيادة، وعبر منشور له على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، قال "أكرر تقديم اعتذاري إذا بدر مني أي إساءة لأي أحد"، وكأن لسان حاله يقول انه لم يخطئ كي يعتذر.

وأضاف زيادة أيضا أن نتائج لجنة تقصي الحقائق في وزارة الحكم المحلي أنصفته وأظهرت صحة وصدق روايته، وعدم شرعية قرار فصله من المجلس البلدي.

وكتب "نزولا عند طلب معالي وزير الحكم المحلي الأخ الدكتور حسين الأعرج وكافة الأخوة بالوزارة وعلى ضوء نتائج لجنة تقصي الحقائق في الوزارة والتي انصفتني وأظهرت صحة وصدق روايتي بما فيه عدم شرعية قرار فصلي من المجلس البلدي".

وتابع "وحرصا على المصلحة العامة في رأب الصدع في المجلس البلدي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين فقد تم الصلح والاتفاق على طي الصفحة الأليمة تقديرا لجهود كل الخيرين في هذا الوطن المعطاء العظيم بأبنائه وهنا إذ أؤكد على الاستمرار في الالتزام والإنحياز الدائم لهذه المدينة وأبنائها".

وأضاف "واكرر ما قلته في جلسة الصلح التي تمت اليوم في بلدية رام الله برئاسة معالي الوزير " تقديم اعتذاري اذا بدر مني اي اساءة لأي أحد ابتداءً من اصغر طفل في مدينة رام الله وانتهاء بالمجلس ورئيس البلدية".

ولكن بعد ساعات مما نشره زيادة على صفحته، جاء بيان الحكم المحلي على صفحة الوزارة عبر فيسبوك ليضع النقاط على الحروف من جديد معلقا عما قاله زيادة،

حيث أعلن بشكل واضح وصريح أن "توصيات ونتائج التحقيق التي لم يتم الاعلان عنها اسست لاقدام السيد سمعان زيادة على الاعتذار للمجلس البلدي ولرئيس البلدية عما بدر منه، وأن هذا الاعتذار شكل أرضية للحوار و العمل المتكامل".

وأضاف البيان "تؤكد الوزارة أن ما نشر على صفحة السيد سمعان زيادة الشخصية حول توجهات وزارة الحكم المحلي غير صحيح وأن ما ورد على صفحة وزارة الحكم المحلي هو حقيقة ما جرى في اجتماع دار بلدية رام الله اليوم.

وبهذا البيان تكون وزارة الحكم المحلي قد وضعت حدا لأية حالة تضليل قد تحصل للرأي العام وأهالي رام الله.