فيديو| اجتمعا في جلسة محكمة.. الاحتلال يمنع والدة الشهيد نعالوة من مصافحة نجلها الأسير أمجد

القدس- وطن: منعت محكمة عوفر العسكرية، أمس الخميس، والدة الشهيد أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان" من مصافحة نجلها المعتقل أمجد خلال جلسة محاكمة لهما أمس رغم جلوسها بالقرب منه.

ويظهر شريط الفيديو نشره موقع "واللا" العبرية، دخول والدة نعالوة إلى قاعة المحكمة وطلبت السماح لها بمصافحته وحين اقترابها منه سحب إحدى السجانات يدها ومنعتها من ذلك بعد أن رفض قاضي المحكمة".

وتخلل شريط الفيديو هجوماً لفظياً من والد المستوطنة القتيلة في عملية "بركان" كيم يحزقيل على أمجد شقيق أشرف نعالوة خلال المحكمة، بالقول: "أنا كابوسك وألقي نظرة على وجهي لأنك لن تنساه....".

وأشار موقع "واللا" إلى أنه خلال جلسة الاستماع قال الدفاع إن والدة أشرف نعالوة لم تكن تعلم بأنه سينفذ عملية، حيث أنها "اتصلت هاتفياً بابنها ليعود للمنزل مبكراً حتى لا يتأخر عن العمل، لذا لم تكن تعرف عن تخطيطه للعملية رغم علمها بامتلاكه السلاح".