استعدادات للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم" ضمن مسيرات العودة

غزة- وطن: يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ45 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي جاءت تحت عنوان "أسرانا ليسوا وحدهم" وسط تقديرات "إسرائيلية" بتصاعد الاحداث.

وستنطلق المسيرات مع صلاة العصر، ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

وطالبت المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.

يشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في (30/3/2018) تأكيداً على تمسك شعبنا الفلسطيني بحق العودة إلى أراضيه المحتلة وفك الحصار الإسرائيلي عن سكان قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من 260 مواطناً وأصيب نحو 26 ألفاً بجراح مختلفة.