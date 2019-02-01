الاحتلال يحكم على الأسير صبيح أبو صبيح بالسجن 13 شهراً

القدس- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، أمس الخميس، حكماً يقضي بسجن الأسير المقدسي صبيح أبو صبيح لمدة 13 شهراً.

والأسير أبو صبيح هو نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح منفذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة عام (2016) والتي أدت لمقتل إثنين من جنود الاحتلال وإصابة عدد آخر، وما زال جثمان الشهيد محتجزاً لدى الاحتلال.

وزعم جهاز الأمن العام في الاحتلال "الشاباك" في بيان له قبل عدة أشهر أن الأسير صبيح برفقة الأسير رشيد الرشق مسؤولان عن مواجهات شهدها المسجد الأقصى المبارك خلال شهر يوليو من العام الماضي، وأصيب خلالها أربعة من عناصر شرطة الاحتلال.

وأمضى الأسير صبيح في سجون الاحتلال عدة أشهر سابقاً بزعم انتمائه لتنظيم شباب الأقصى، في حين أمضى الأسير الرشق سابقاً عامين داخل سجون الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن قبل عدة سنوات.