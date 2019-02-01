الأسير المريض بسام السايح تعرض لانتكاسة صحية خطيرة

رام الله- وطن: أفادت المحررة منى السايح، زوجة الأسير بسام السايح (44 عاماً) من سكان نابلس، بأن زوجها تعرض خلال الفترة الماضية لانتكاسة صحية هي الأخطر والأشد ألماً منذ إصابته بمرض السرطان.

وأكدت منى السايح لمكتب إعلام الأسرى بأن انتكاسة الأسير بسام السايح الأخيرة أفقدته القدرة على السير كما وضعف صوته، وقلت حركته.

وأضافت بأنه وقبل أيام قليلة استطاعت العائلة التواصل معه في سجن جلبوع حيث يشهد السجن تشديداً أمنياً بعد ضبط أجهزة اتصال بحوزة أسرى هناك، وعلمت العائلة بأن وضع بسام الصحي كان خطيراً وبعد تجارب توصل أطباء السجن لدواء أعطى مفعولاً للتقرحات التي ألمت بجسده والآلام، وأصبح الآن بمقدوره السير باستخدام الواكر، لكن وضعه الصحي لم يتحسن كلياً.

الأسير السايح محروم من حقه في رؤية زوجته منذ 10 شهور، ولا يزال حكم المؤبد المكرر مرتين إضافة لـ30 عاماً معلقاً بحقه، بسبب وضعه الصحي بعد اتهامه بالمشاركة في تنفيذ عملية ايتمار التي شارك فيها أسرى من نابلس صدرت أحكام مؤبدة بحقهم، وأسفرت عن مقتل مستوطن وزوجته عام 2015.