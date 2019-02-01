جرافات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس

غزة- وطن: توغلت آليات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، لمسافات داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 4 جرافات عسكرية توغلت انطلاقااً من موقع "كيسوفيم" العسكري، عشرات الأمتار شرقي بلدة القرارة شرق خانيونس.

وبدأت آليات الاحتلال في أعمال تسوية وتجريف داخل أراضي المواطنين، حيث اتجهت نحو الجنوب.

يأتي هذا التوغل تزامناً مع استعدادات المواطنين للمشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، في مخيمات العودة على طول الحدود.

وبدأت مسيرات العودة، يوم الجمعة الثلاثين من آذار/مارس، تزامناً مع ذكرى يوم الأرض، وتقام فيها خمسة مخيمات في مناطق قطاع غزة من شماله حتى جنوبه، حيث يطالبون بكسر الحصار كاملاً عن قطاع غزة.