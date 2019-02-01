وفد أمني مصري وميلادينوف في غزة

غزة- وطن: وصل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، صباح اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة.

ووصل ملادينوف عبر حاجز "إيرز" بيت حانون شمال القطاع، بعد ساعات من وصول وفد من المخابرات المصرية.

وكان الوفد المصري برئاسة أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني قد وصل القطاع أمس الخميس، لبحث الأوضاع الفلسطينية وبشكل خاص ملف قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية سابقاً أنّ الوفد المصري وملادينوف سيجتمعان بشكل منفرد، مع قيادة حركة حماس في القطاع لبحث ملفات وقضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني وكذلك التفاهمات مع الاحتلال.