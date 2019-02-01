غداً.. 27 مرشحاً يتنافسون على 13 مقعداً في انتخابات غرفة تجارة نابلس

نابلس- وطن: قالت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية إن 27 مرشحاً سيتنافسون، غدا السبت، على مقاعد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس البالغة 13 مقعدا.

وبينت اللجنة إن ( 2862) ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مدرسة الكندي.

ويشار الى ان انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس، هي الأخير من بين انتخابات الغرف التجارية في الضفة، حيث أُجريت الانتخابات في غرف تجارة وصناعة محافظات ( اريحا والأغوار، سلفيت، بيت لحم، طوباس، جنين، الخليل، رام الله، طولكرم، وقلقيلية).