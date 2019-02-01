صور | مشجعون أسبان يرفعون اعلام فلسطين بوجه لاعبين إسرائيليين لكرة السلة

وطن- وكالات: مني فريق كرة السلة الإسرائيلي "مكابي تل ابيب" بهزيمة ثقيلة امام منافسه فريق باسكونيا الاسباني بنتيجة 97-73، أمس، وذلك في بطولة اليورو ليج.

وخلال المباراة رفع عدد كبير من الجمهور الإسباني، الاعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها " الحرية لفلسطين " وكذلك لافتة كبيرة مكتوب عليها : "فلسطين تسأل عنك".

ويشار إلى أن جمهور الفريق الاسباني من منطقة اقليم الباسك يبدي في كل لقاء مع فريق اسرائيلي تعاطفا مع الشعب الفلسطيني وينتهز الفرصة للتعبير عن ذلك بواسطة ترديد الشعارات ورفع الاعلام الفلسطينية.