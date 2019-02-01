فيديو| إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في المغير

رام الله- وطن: أصيب عشرات المواطنين، بالاختناق والرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير قضاء رام الله، عقب صلاة الجمعة.

وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين الذين أدوا صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة، حيث أمطروهم بقنابل الغاز السام والمسيل للدموع، فيما أصيب 4 شبان بالرصاص الحي في القدم.

وأشار الى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء ذلك.

وكان مواطنون دعوا لمسيرة وإقامة صلاة الجمعة فوق أراضيهم في المغير، المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.