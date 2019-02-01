صور | الآلاف يحتجون في قلنسوة على قرار الاحتلال بهدم ثلاثة منازل

قلنسوة- وطن: انطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين في بلدة قلنسوة بالداخل، مظاهرة حاشدة بمشاركة الآلاف من أهالي المدينة، ومن البلدات المجاورة : الطيبة والطيرة وغيرهما، احتجاجا على قرار الاحتلال بهدم ثلاثة منازل في المدينة، وتهديد منازل أخرى بالهدم.

يشار الى أن سلطات الاحتلال هدمت خلال العامين الماضيين في قلنسوة 11 منزلاً ، الأمر الذي أعقبه اعلان اضراب عام في البلدات الفلسطينية في الداخل، بقرار من لجنة المتابعة.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد عمليات الهدم، منها: "هدم البيوت تشريد للأطفال" ، و"نتنياهو، لن نسمح بهدم اخر"، و" بيتي لن يهدم وأنا حي".

وذكرت مصادر محلية أنه تم اغلاق الشارع الرئيسي في قلنسوة أمام حركة السير لفترة قصيرة، في خطوة احتجاجية على قرار الهدم، وفق ما ذكر موقع "بانيت".