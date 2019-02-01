هنية: لقاؤنا مع ميلادينوف والوفد المصري "غير مسبوق"

غزة- وطن: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أن ما يجري في قطاع غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة.

وقال هنية في كلمة مقضبة خلال افتتاح مسجد بغزة إن "قضية فلسطين قضية مركزية. وغزة بصمودها وتضحياتها هي منطقة اجتذاب سياسي واهتمام، وما يجري في غزة يؤثر على كل المشهد الفلسطيني العام والمنطقة".

وذكر أن لقاء ثلاثيا جرى صباح اليوم بغزة بين قيادة حماس مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف ووفد المخابرات المصرية، واصفًا اللقاء بـ "غير مسبوق من قبل مع قيادة الحركة".

وأوضح هنية أنه هذه اللقاءات ستتواصل بعد ظهر الجمعة.

ولفت إلى أن اللقاء يؤشر لأمرين: الأول يتعلق بالمشروع الوطني والقضية الفلسطينية في بعدها السياسي والأوضاع المتعلقة بغزة ومسيرات العودة وكسر الحصار.

وشدد في هذا الإطار على أن المشهد الوطني العام في غزة والضفة والقدس وما أبعد من ذلك، هو في مفترق طرق ومرحلة حساسة يحيط بها الكثير من التحديات؛ "ولكن الكثير من الفرص والآفاق".

أما ثانيًا –وفق هنية- يتعلق بالاهتمام والمتابعة من العناصر الثلاث التي تتحرك خلال الفترة الماضية بخصوص غزة (الأمم المتحدة ومصر وقطر) إلى جانب عديد من الدول الأوربية.

ووصل صباح اليوم منسق ملادينوف، إلى قطاع غزة، فيما وصل مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق أمس الخميس.

وتشير مصادر إلى أن زيارة ملادينوف وعبد الخالق تأتي لبحث الأوضاع المتعلقة بالشأن الفلسطيني وبشكل خاص ملف قطاع غزة، والتفاهمات مع الاحتلال.

وتتواصل الاستعدادات في غزة للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بالجمعة الـ 45 والتي تحمل عنوان "أسرانا ليسوا وحدهم".