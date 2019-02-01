لماذا طلبت السلطة من أمريكا وقف الدعم للأجهزة الأمنية؟

رام الله- وطن: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف ابتداء من اليوم الجمعة، بناء على طلب القيادة الفلسطينية، تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.

وأشار عريقات في مؤتمر صحفي برام الله، إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله كان قد أرسل رسالة لوزارة الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل، خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم "أتكا"، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وأوضح أن القانون الأميركي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وأكد أن وقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية لن تؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال عام 2019.

وتابع عريقات: "نهاية العام الماضي، اتخذ الكونغرس الأميركي قرار "مكافحة الإرهاب Anti-Terrorist Act"، وهذا القرار بتبعاته القانونية، وبعد فحصه قانونيا، وجدنا أن قبولنا لأي مساعدات أميركية سيعني قدرة أي مواطن أميركي على محاكمتنا".

بدوره، قال المختص في القانون الدولي د. جورج جقمان لوطن، إن قانون مكافحة الأرهاب الأمريكي القانون يمكّن افرادا مدنيين أمريكيين، من جلب الدول التي تتلقى مساعدات أمريكية، الى المحاكم داخل الولايات المتحدة، في حال تضرروا من اعمال ما يسمى الإرهاب.

وبين ان القانون غير خاص بفلسطين، بل يشمل مختلف الدول التي تتلقى مساعدات أمريكية.

واعتبر أن توقف السلطة عن تلقي المساعدات، ضروري لتجنب التعرض لرفع قضايا ضدها في محاكم الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس في تشرين الأول الماضي، يعرّض التعاون الأمني مع إسرائيل للخطر، كونه يضع أي شخص أو جهة تتلقى المساعدة الأمنية الأمريكية مثل السلطة الفلسطينية، عرضة للمثول أمام المحاكم الأمريكية بدعوى دعم الإرهاب، وقد تصل التعويضات فيها لمليارات الدولارات.

وفي آب 2018، قررت الإدارة الأمريكية وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين، وتشمل المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية.

ووفق الأرقام، تتلقى أجهزة الأمن الفلسطينية نحو 60 مليون دولار سنويا، كمساعدات مباشرة من الولايات المتحدة.