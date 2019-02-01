الوزير قطامي يتعهد بالعمل على انشاء مستشفى في رفح خلال المرحلة المقبلة

رام الله- وطن: تعهد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي بالعمل الجاد والحقيقي من اجل انجاز بناء مستشفى في محافظة رفح جنوب قطاع غزة وذلك تلبية لمناشدة ونداء اطلقه آلاف المواطنين من مدينة رفح لقطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قطامي في تصريح له، إن أهالي محافظة رفح يستحقون ان يكون لديهم مستشفى عصري يحصلون من خلاله على الخدمات الطبية اللازمة اسوة بباقي محافظات الوطن.

ووعد قطامي بأن تشهد المرحلة القادمة موعداً حقيقياً للعمل الفعلي من اجل انجاز انشاء المستشفى.

وأشار إلى أنه سيثير الموضوع خلال لقاءاته الدورية التي يعقدها باستمرار مع المانحين العرب وخصوصاً مع ممثلي ومدراء الصناديق العربية.

وعبر قطامي عن شكره العميق للثقة الكبيرة التي يمنحها إياه الشارع الفلسطيني. مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظنهم في كل المراحل.