كلاسيكو الأرض.. معركة "الأيام الأربعة" تصبح حقيقة واقعة

وطن: أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أقيمت، الجمعة، عن مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، بينما يواجه فالنسيا ريال بيتيس.

وسيقام لقاء الذهاب على ملعب كامب نو معقل برشلونة الأربعاء المقبل، وتتكرر القمة إيابا في سانتياغو برنابيو في مدريد يوم 27 فبراير الجاري.

وكان الريال قد حجز مقعده في المربع الذهبي بعد فوزه على جيرونا بنتيجة 3 – 1 في إياب ربع النهائي، الخميس الماضي، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7 – 3.

أما برشلونة فقد تأهل على حساب إشبيلية، بفوزه 6-1، ليتفوق النادي الكاتالوني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3. بعد أن خسر على أرض إشبيلية ذهابا صفر - 2.

وحصد برشلونة اللقب في آخر أربع سنوات بعد أن نال ريال مدريد اللقب لآخر مرة في 2014.

وستحظى جماهير الكرة بمباراتي "كلاسيكو"، في أقل من 4 أيام، الأولى يوم 27 فبراير (إياب نصف النهائي) والثانية يوم 2 مارس (لحساب الجولة 26 من الليغا).