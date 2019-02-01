مراسلنا: وفاة شاب واصابة اخر في الخليل جراء اختناقهما

رام الله - وطن: قال مراسل وطن ان شابا لقي مصرعه واصيب اخر بجروح جراء اختناقهما في منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل.

واكد مراسلنا نقلا عن جهات رسمية في الخليل ان شابا لقي مصرعه واصيب اخر جراء اختناقهما من " موقد الفحم" اثناء تواجدهما في مكتب بمنطقة باب الزاوية في الخليل، لافتا الى ان الطواقم الطبية نقلت المصاب الى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

وذكر الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً، لقي مصرعه وأصيب اخر داخل مكتب في منطقة باب الزوايه وسط الخليل والشرطة والنيابة تباشران التحقيق.