العثور على جثة الشاب اسلام الصيرفي بعد اختفاء اثاره منذ ايام

نابلس - وطن: عُثر مساء اليوم الجمعة على جثة الشاب اسلام الصيرفي من مخيم عسكر.

وعثر على جثة الشاب الصيرفي في منطقة وادي الباذان بعد ان اختفت اثاره منذ يوم الاثنين الماضي.

وقالت الشرطة انه جرى العثور على جثة مواطن 35 عاما في وادي الباذان حيث تعمل الاجهزة الامنية على انتشالها لوجودها في منحدر عميق.

واكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات لوطن ان الاجهزة الامنية عثرت على جثة اسلام والليلة تم العثور على جثته بالقرب من مكان يسمى صخرة الموت وهو منحدر خطير، مشيرا الى ان سبب الوفاة غير معروف حتى الان.

واكد ارزيقات انه لا يوجد اي اثار على الجثة تشير لتعرضه لتعذيب او قتل .