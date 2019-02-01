وفد من حماس برئاسة هنية يزور القاهرة

وطن: أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، أن وفداً من قيادة الحركة يرأسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، سيغادر قطاع غزة في طريقه للعاصمة المصرية القاهرة، للقاء عدد من المسؤلين المصريين.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن "وفداً من الحركة برئاسة إسماعيل هنية، سيغادر قطاع غزة الى القاهرة خلال أيام".

وفي تصريح منفصل، قال عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية إنه "سيجري خلال الزيارة بحث مجمل الحالة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسُبل مواجهة التحديات وترتيب البيت الداخلي".

والتقى هنية، الجمعة، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، والوفد الأمني المصري من جهاز المخابرات المصرية الذي يمثله مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبدالخالق.