اصابة طبيب باطلاق نار في قلقيلية

رام الله - وطن: اطلق مجهولون النار مساء اليوم الجمعة على طبيب في بلدة حبلة في محافظة قلقيلية أثناء تواجده أمام عيادته في محافظة قلقيلية.

وافاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول قيام أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار باتجاه طبيب من سكان مدينة قلقيلية اثناء تواجده امام عيادته في بلدة حبلة جنوب شرق قلقيلية، واصابته بـ 8 اعيرة نارية بالأرجل.

وأوضح ارزيقات أنه تم نقل الطبيب الى المشفى العربي التخصصي بنابلس، وان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة وضبطت الدراجة النارية وما زال العمل مستمر لإحضار الفاعل.