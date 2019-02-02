الجمعة القادمة لمسيرات العودة.."لا مساومة على كسر الحصار"

رام الله- وطن: أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الجمعة القادمة ستحمل اسم "لا مساومة على كسر الحصار" للتأكيد على تمسك شعبنا بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة، وبرفضه جميع أشكال الابتزاز، وتدعو الهيئة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة فيها.

وثمنت الهيئة في بيان لها مساء امس، قرار مصر بفتح "معبر رفح" في كلا الاتجاهين، والذي يعكس حرصاً منها على التخفيف من معاناة شعبنا. ودعت إلى استمرار فتحه، لما سيكون له من انعكاسات إيجابية وإثر طيب على معنويات وأوضاع شعبنا المحاصر عموما.

وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمّل مسئولياتهم الأخلاقية والقانونية من أجل إدانة ووقف ما يجري من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

وتوجهت الهيئة بالتحية إلى الاسرى في سجون الاحتلال، والذين يخوضون معركة متواصلة ضد الاحتلال الذي زاد من ممارساته "الإجرامية" بحقهم في الأيام الأخيرة.