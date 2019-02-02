الاحتلال يعتقل 3 شبان ويصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، عدة شبان من مناطق بالضفة.

وذكرت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الشاب محمد خضر العمور من قرية التواني شرق مدينة يطا جنوب الخليل، والشاب عبد الرحمن شتيوي على الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، والشاب منذر أبو جلدة من على حاجز زعترة جنوب نابلس ، وهو من سكان مخيم قلنديا .

وداهمت دوريات الاحتلال بلدة عزموط شرق نابلس بعد ساعات من مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك المجاورة.

وفي سياق اخر، قامت قوات الاحتلال بإحصاء أعداد وأماكن كاميرات المراقبة داخل أحياء من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، كما صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة واطلقت قنابل الصوت والغاز نحو منازل المواطنين في بلدة حزما شمال شرق القدس.