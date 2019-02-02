الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

وطن: أطلق الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موقعه الإلكتروني الجديدwww.apla.ps ، كمنتج خدماتي نوعي متخصص بكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الحكم المحلي التي تحتاجها الهيئات المحلية، وأعضاء الاتحاد، والمهتمين.

يأتي إطلاق موقع الاتحاد ضمن مشروع مبادرة تعزيز الصمود للمناطق المصنفة "ج"، بالشراكة مع اتحاد البلديات الهولندية، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

وأعلن الاتحاد أن موقعه الإلكتروني الجديد سيمكن الهيئات المحلية بشكل خاص، وزوار الموقع بشكل عام، من الاطلاع على أنشطة ومجالات عمله عن كثب من جهة، كما سيقدم مرجعيات، وكتب، ودراسات ذات علاقة بقطاع الحكم المحلي في فلسطين من جهة أخرى.

ويحاول الاتحاد من خلال موقعه الإلكتروني أن يكون عنوانًا يسهل للمواطنين وصولهم إلى معلومات الاتصال الخاصة بالهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن من خلال قسم الهيئات المحلية الذي يعرض قاعدة بيانات خاصة بهم.

ويتضمن الموقع الإلكتروني مجموعة الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل الهيئات المحلية، إضافة إلى عديد من الخطط التي يعمل الاتحاد على تنفيذها خلال الفترة الجارية، ومن المقرر أن يقدم الموقع مكتبة شاملة تضم كل ما له علاقة بالحكم المحلي في فلسطين وحول العالم.