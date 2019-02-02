صور| يتنافس عليها 27 مرشحاً.. بدء انتخابات غرفة تجارة نابلس

رام الله- وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم السبت، عن انطلاق عملية الاقتراع لـ 2862 ناخباً ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في انتخاب اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس.

وقد فتحت صناديق الاقتراع امام الناخبين في مدرسة الكندي حتى الساعة الخامسة مساء.

وبين الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري ان 27 مرشحاً يتنافسون على عضوية مجلس إدارة الغرفة البالغة 13 مقعداً.