بينهم محكومان بالمؤبد.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

من جنين الأسير ناجي إبراهيم حسن بشارات المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير سليم محمد سعيد حجة (47 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن المؤبد 16 مرة بالإضافة إلى 39 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير نور الدين عبد الله أحمد عمر (36 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 55 عامًا ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 16 عامًا داخل السجون.