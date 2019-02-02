القسام تغير عنوان محفظة "بيتكوين" لاستقبال الدعم المالي للمقاومة

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم عن تغيير عنوان محفظة "بيتكوين" لاستقبال الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية من كافة أرجاء العالم.

وقال القسام في منشور عبر منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي: "تنويه مهم، وحرصا منا على زيادة الخصوصية والأمان نعلمكم أنه تم تغيير عنوان محفظة استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة بيتكوين إلى عنوان المحفظة الجديد".

وأوضح أن عنوان المحفظة الجديد هو التالي : 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD

وأول أمس، أعلنت كتائب القسام عن بدء استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة الـ "بيتكوين" من محبيها وأنصارها حول العالم عبر عنوان المحفظة الرسمي والوحيد المنشور على موقعها الالكتروني.

وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تغريده سابقة له عبر قناته على التليجرام: إن "العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل، لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".

ودعا أبو عبيدة كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة مالياً من خلال عملة الـ "بتكوين".